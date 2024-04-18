Работник детского сада в Могилевской области обвиняется в педофилии

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Расследование уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности малолетних завершено в Могилевской области, обвиняемый в педофилии — бывший работник детского сада, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Противоправные действия 48-летний мужчина совершал в минувшем году после того, как устроился в детсад. Несмотря на имеющееся высшее педагогическое образование, он стал трудиться на должности рабочего. Администрация учреждения отзывалась о сотруднике положительно, но дети относились к нему настороженно.
«В августе это заметила мама трехлетнего мальчика. Ее насторожило, что ребенок отказывался ходить в детский сад, хотя раньше с удовольствием посещал учреждение», — сказали в СК.
Там также уточнили, что в тот же день он рассказал женщине о подробностях «игр с дядей».
Позже следователи установили, что с марта по сентябрь обвиняемый в саду совершил развратные действия в отношении 13 детей в возрасте два-три года.
Правоохранители, чтобы не нанести им психологических травм, работали в присутствии психолога в специальной «дружественной» комнате.
Мужчине предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса Беларуси — ч. 3 ст. 167 и ч. 2 ст. 169. В соответствии с заключением комплексной судебной экспертизы каких-либо расстройств у него не выявлено, а значит, он мог сознавать значение своих действий.
Сейчас обвиняемый находится под стражей, а дело передано прокурору для последующего направления в суд.