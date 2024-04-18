Работник детского сада в Могилевской области обвиняется в педофилии

Противоправные действия 48-летний мужчина совершал в минувшем году после того, как устроился в детсад. Несмотря на имеющееся высшее педагогическое образование, он стал трудиться на должности рабочего. Администрация учреждения отзывалась о сотруднике положительно, но дети относились к нему настороженно.