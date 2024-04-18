Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двухлетний ребёнок выпал из окна в Южноуральске

Родители малыша в этот момент были в соседней комнате.

Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Южноуральске. Информацию об этом корреспонденту chel.aif.ru подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Инцидент произошёл вечером 17 апреля на улице Мира и попал на камеру домофона. Очевидцами происшествия стали женщины, сидевшие у подъезда напротив. Они бросились на помощь малышу, начали звать его мать.

В полицейском главке уточнили, что в момент ЧП родители мальчика были в соседней комнате. Ребёнок открыл окно, облокотился на москитную сетку и рухнул вниз.

«С родителями проведена вся необходимая работа, направленная на недопустимость оставления малолетних детей без присмотра», — отметили в ГУ МВД.

По предварительным данным, ребёнок сейчас находится в больнице.