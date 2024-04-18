В Красноярском крае еще одного миграционного полицейского заподозрили в получении взяток

По версии следствия, старший инспектор по особым поручениям отдела иммиграционного контроля с апреля 2019 года по февраль 2022 года «работал» с двумя коммерсантами, которые оказывали правовую помощь иностранцам. За деньги он передавал им сведения, доступ к которым имел благодаря своей работе. Также он помогал мигрантам проходить в подразделения по вопросам миграции без предварительной записи и в обход очереди.