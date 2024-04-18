В Красноярском крае еще одного миграционного полицейского заподозрили в получении взяток

Материалы на коллегу собрали в управлении собственной безопасности краевого управления МВД РФ.
По версии следствия, старший инспектор по особым поручениям отдела иммиграционного контроля с апреля 2019 года по февраль 2022 года «работал» с двумя коммерсантами, которые оказывали правовую помощь иностранцам. За деньги он передавал им сведения, доступ к которым имел благодаря своей работе. Также он помогал мигрантам проходить в подразделения по вопросам миграции без предварительной записи и в обход очереди.
За такие услуги полицейский, пояснили в следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, получил 122 тысячи рублей.
В отношении сотрудника полиции возбудили уголовное дело о получении взятки за совершение незаконных действий (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Его задержали, по месту службы и проживания прошли обыски. Суд выбрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. В следственном управлении не исключили, что во время следствия станет известно об иных эпизодах преступной деятельности подозреваемого.
Напомним, в начале месяца в Норильске задержали начальника отделения по вопросам миграции Отдела полиции № 1 ОМВД России по Норильску, которого также подозревают в получении взяток за помощь мигрантам.