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В Ростове-на-Дону легковушка врезалась в автобус с 74 пассажирами

Автобус с пассажирами и легковушка столкнулись в Ростове, есть пострадавший.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ДТП попал городской автобус, в котором ехали 74 пассажира. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, авария случилась прошедшим вечером на проспекте Космонавтов. Предварительно, столкновение мог спровоцировать 40-летний водитель Lada Vesta — мужчина на легковушке врезался в «МАЗ», ехавший по маршруту № 65 «Институт сервиса — ТРК “Мегамаг”.

— В результате пострадал 52-летний пассажир Lada Vesta. Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия, — прокомментировали в УГИБДД.

Правоохранители просят водителей быть предельно осторожными за рулем. Нужно строго придерживаться ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться в пути на гаджеты и беседы с пассажирами.