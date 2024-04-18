Условный срок Самата Абиша: суд объяснил логику приговора

20 марта 2023 года стало известно, что бывший заместитель главы КНБ Самат Абиш был осужден по статье 362, части 4 Уголовного кодекса («Превышение власти или должностных полномочий»). Суд, ссылаясь на положения статьи 63 Уголовного кодекса (Условное осуждение), назначил ему наказание в виде 8 лет условно. Процесс в отношении Абиша проходил в закрытом режиме, дело получило гриф «секретно».
Редакция Tengrinews.kz обратилась в суд для разъяснения положений статьи Уголовного кодекса, предусматривающей условное наказание.
«Информация о том, что по статье 362 Уголовного кодекса не применяется условное осуждение, ошибочна. Согласно статье 11 УК, к тяжким преступлениям относятся умышленные деяния, за которые предусмотрено лишение свободы сроком до 12 лет, соответственно, правонарушения с санкцией свыше указанного срока являются особо тяжкими», — говорится в ответе суда Астаны на официальный запрос редакции.
Как отметили в суде, максимальное наказание по статье 362, части 4 УК предусматривает 10 лет лишения свободы, следовательно, это преступление является тяжким. Уголовным законом по тяжким преступлениям не запрещено применение условного наказания в соответствии со статьей 63 УК. Это норма не распространяется на преступления особо тяжкой категории.
«Совершенное им преступление не является коррупционным, доказательств того, что он преследовал корыстную цель либо извлек выгоду по делу, не имеется. Поэтому ограничений в применении статьи 63 УК не имелось. При применении условного осуждения судом было учтено полное признание вины в совершенном преступлении, чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, а также совершение преступления впервые. Кроме того, Абиш С. активно способствовал раскрытию самого уголовного правонарушения, активно участвовал в установлении и возврате активов, незаконно выведенных другими лицами за пределы страны», — заявили в суде.
Самат Абиш признал вину и раскаялся — суд Самат Абиш является сыном Сатыбалды Назарбаева — младшего брата первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. У него есть старший брат Кайрат Сатыбалдыулы, осужденный в прошлом году по обвинению в коррупции. В январе 2024 года в Генеральной прокуратуре сообщили, что дело в отношении Самата Абиша было передано в суд. В деле имеются государственные секреты, поэтому данные расследования не разглашают.