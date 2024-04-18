Условный срок Самата Абиша: суд объяснил логику приговора

«Совершенное им преступление не является коррупционным, доказательств того, что он преследовал корыстную цель либо извлек выгоду по делу, не имеется. Поэтому ограничений в применении статьи 63 УК не имелось. При применении условного осуждения судом было учтено полное признание вины в совершенном преступлении, чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, а также совершение преступления впервые. Кроме того, Абиш С. активно способствовал раскрытию самого уголовного правонарушения, активно участвовал в установлении и возврате активов, незаконно выведенных другими лицами за пределы страны», — заявили в суде.