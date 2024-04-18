Разбитые стены, крыши и усеянный обломками двор: публикуем фото и видео последствий падения беспилотника в Воронеже

Соседка пострадавшей рассказала «КП-Воронеж», что около десяти вечера была на улице, стояла у калитки. Как вдруг над воротами раздался взрыв. Женщина упала на землю и ползком добралась до дома. Там были муж с сыном. Супруг осмотрел взволнованную жену, убедился, что с ней все в порядке. Успокоил ребенка, который не на шутку перепугался.