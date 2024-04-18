Разбитые стены, крыши и усеянный обломками двор: публикуем фото и видео последствий падения беспилотника в Воронеже

Девять домов на Левом берегу Воронежа оказались повреждены в результате падения украинского беспилотника 17 апреля. В 22.15 среды губернатор области Александр Гусев сообщил, что дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили дрон и подавили его.
По предварительной информации, разрушения получили промышленное здание (пострадала небольшая пилорама), а также два домовладения. За ночь информация обновилась, количество поврежденных домов сначала увеличилось до четырех, а затем до девяти. Как сообщили в администрации города, в одних зданиях осыпалась штукатурка, в других — выбиты окна, пострадали входные группы.
Корреспондент «КП — Воронеж» побывал на месте происшествия. Сильнее других пострадал жилой дом на трех хозяев и двор вокруг жилища. У здания разворочена крыша. Разбиты стены: сквозь осыпавшуюся штукатурку видны кирпичи. Повылетали оконные стекла, ими усеян весь двор. Тут же валяются фрагменты самого беспилотника.
Кстати, 67-летняя жительница именно этого дома оказалась в больнице. По словам знакомых, осколок угодил ей в бедро. Пенсионерка сейчас находится под наблюдением врачей. Состояние женщины оценивают как средней степени тяжести, но стабильное.
Соседка пострадавшей рассказала «КП-Воронеж», что около десяти вечера была на улице, стояла у калитки. Как вдруг над воротами раздался взрыв. Женщина упала на землю и ползком добралась до дома. Там были муж с сыном. Супруг осмотрел взволнованную жену, убедился, что с ней все в порядке. Успокоил ребенка, который не на шутку перепугался.
Переночевала семья у знакомых, хотя власти предлагали разместиться в гостинице. Что будет происходить дальше, воронежцы пока не знают. Сейчас сотрудники комбината благоустройства начали разбор завалов.