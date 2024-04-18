В Петербурге раскрыта схема фиктивной регистрации более 400 мигрантов. Клиентов искали в соцсетях

В Петербурге завершили расследование уголовного дела по факту фиктивной постановки на учет более 400 иностранных граждан. Перед судом ответят 31-летний гражданин Узбекистана, создатель организованной преступной группы, и двое его сообщников.
«Он приискал 25-летнего гражданина России, узбека по национальности, а также 30-летнюю гражданку России, казашку по национальности, которые непосредственно занимались подачей документов в управление по вопросам миграции», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу 18 апреля.
Жилье мигрантам предоставлялось подставными индивидуальными предпринимателями по поддельным документам. Фиктивные бумаги изготавливались по месту жительства одного из обвиняемых, «клиентов» находили через мессенджеры и в местах скопления мигрантов. За свои услуги фигуранты брали от 3 до 3,5 тыс. рублей.
С апреля по октябрь 2023 года преступная группа осуществила фиктивную постановку на учет не менее 421 иностранного гражданина, обогатившись на 1,263 млн рублей.
«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавили в ведомстве.
Ранее «Фонтанка» писала о задержании двоих петербуржцев, подозреваемых в постановке на фиктивный учет 80 иностранцев. За свои услуги они получали от иностранных граждан от 700 от 7 тысяч рублей.