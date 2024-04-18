В Петербурге раскрыта схема фиктивной регистрации более 400 мигрантов. Клиентов искали в соцсетях

Жилье мигрантам предоставлялось подставными индивидуальными предпринимателями по поддельным документам. Фиктивные бумаги изготавливались по месту жительства одного из обвиняемых, «клиентов» находили через мессенджеры и в местах скопления мигрантов. За свои услуги фигуранты брали от 3 до 3,5 тыс. рублей.