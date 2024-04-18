Запорожская АЭС атакована беспилотником

Дрон ВСУ был сбит над крышей корпуса «Г» УТЦ, где расположен уникальный полномасштабный тренажер реакторного зала. В прошлый раз этот тренировочный центр был атакован 9 апреля.
В последние две недели ВСУ неоднократно обстреливали как город Энергодар, так и территорию самой ЗАЭС. В результате действий украинских военных создается угроза ядерной безопасности.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН говорил, что атаки нарушают пять принципов безопасности ЗАЭС. Однако называть сторону, которая виновна в атаке, МАГАТЭ отказывается. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик объяснял это тем, что МАГАТЭ и ООН не обладают средствами или мандатом для проведения расследования и выявления ответственных за атаки на Запорожскую АЭС. Россия возлагает ответственность за атаки на Украину.