Всю ночь беспредел и ад: на Аллее Героев в Волгограде стритрейсеры безнаказанно устраивают автоконцерты

Проживающие на Алее Героев волгоградцы уже отчаялись обращать внимание на проблему, которая буквально мешает спать. С наступлением тепла все ночи напролет под окнами жилых домов собираются стритрейсеры, устраивающие шумные автоконцерты. Молодежь пьет, громко слушает музыку, танцует, нередко случаются драки и разборки. Последние пару лет горожане не знают, что с этим делать. Активист Андрей Битюков рассказал сайту volgograd.kp.ru о происходящем.
Сейчас в соцсетях распространяется видео, снятое активистом из окна его дома. На кадрах компания шумно отдыхает на улице Чуйкова. По сути парни устраивают дискотеки на бульваре, где находится стелы Героев Советского Союза. Многих возмущает, что тусовщики выбрали мемориальное место для развлечений.
«Время 23.45. Веселые ребята. Есть еще вопросы, что после 22.00 нужно перекрывать улицу?» — вопрошает автор.
Горожане всерьез предлагают кардинально решить проблему, раз законно не получается: закрыть центральную улицу на ночь для всех автомобилистов.
— Мы уже устали бороться с происходящим. Писали заявления и в полицию, и даже видеообращение президенту, — рассказал Андрей Битюков. — Компании начинают собираться часов с шести вечера и гуляют до самого утра. Порой за ночь мы вызываем полицию по 5−6 раз, но ничего не меняется вот уже два года.
Иногда нарушителей штрафовали, но они все равно возвращаются на набережную.
— У нас размежеванная земля, она принадлежит жителям. Все, что внутри двора, это частная собственность. По сути к нам приезжают, шумят, но мы не можем защитить себя, свои права, — считает активист. — Хотя все прекрасно знают, что с приходом весны начините беспредел. Есть же нормы поведения, Эти ребята пьют таблетки, алкоголь, ведут себя неадекватно. Такие люди должны отвечать за свои поступки. Можно же провести рейды, приехать несколько раз и всех проверить, — предлагает Андрей Битюков.
Полиция уже отреагировала на видеозаписи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, организована проверка.