Всю ночь беспредел и ад: на Аллее Героев в Волгограде стритрейсеры безнаказанно устраивают автоконцерты

— У нас размежеванная земля, она принадлежит жителям. Все, что внутри двора, это частная собственность. По сути к нам приезжают, шумят, но мы не можем защитить себя, свои права, — считает активист. — Хотя все прекрасно знают, что с приходом весны начините беспредел. Есть же нормы поведения, Эти ребята пьют таблетки, алкоголь, ведут себя неадекватно. Такие люди должны отвечать за свои поступки. Можно же провести рейды, приехать несколько раз и всех проверить, — предлагает Андрей Битюков.