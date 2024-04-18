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Пожар начался с холодильника: озвучена версия трагедии в зоопарке «Тропикпарк» в Евпатории

В Крыму 200 животных зоопарка заживо сгорели из-за замыкания проводки.

Источник: Комсомольская правда

Евпатория из милого детского курорта на несколько дней превратилась в место жуткой трагедии: в контактном зоопарке заживо сгорели обезьянки, пони, крокодилы, попугаи.

Всего двести живых душ.

— Предварительная и основная версия причины возгорания в зоопарке-экзотариуме «Тропикпарк» — короткое замыкание электропроводки холодильника, — рассказала КП-Крым начальник пресс-службы МЧС России по Крыму Дарья Диюнова. — Сообщение о пожаре к нам поступило в 2.33 ночи, когда огонь захватил большую часть пятиэтажного здания. Сотрудница зоопарка, которая там проживала, вначале пыталась справиться с огнем собственными силами, призвав на помощь своего сына.

Павильон «Дракон», так называется здание зоопарка, буквально напичкан «вещами», которые очень легко и быстро горят: в вольерах у животных было много сена и соломы, часть клеток и перегородок сделаны из дерева.

В итоге зоопарк выгорел полностью. Страшной мучительной смертью погибли человекообразные и карликовые обезьяны, огромных размеров змеи и крокодилы, экзотические пернатые, пауки и пони.

«Более 200 видов животных — пять уровней экспозиции» — так гласила рекламная листовка «Тропикпарка».

В огненном аду выжили лишь медведи — 27-летний Тимошка и 23-летняя Машка.

Косолапые из своих «берлог» вышли в загоны, которые примыкают к павильону «Дракон», поэтому и спаслись, хоть и наглотались дыма и до полусмерти испугались.

Жители Евпатории близко к сердцу приняли гибель беззащитных макак и аллигаторов — они принесли к пепелищу цветы и оплакивали своих любимцев.

КСТАТИ.

Вольеры с животными и пернатыми, которые находятся всего в 15−20 метрах от сгоревшего павильон «Дракон» не пострадали. Огонь благодаря умелым действиям МЧС не распространился на парк.

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