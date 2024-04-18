Пожар начался с холодильника: озвучена версия трагедии в зоопарке «Тропикпарк» в Евпатории

Евпатория из милого детского курорта на несколько дней превратилась в место жуткой трагедии: в контактном зоопарке заживо сгорели обезьянки, пони, крокодилы, попугаи.
Всего двести живых душ.
— Предварительная и основная версия причины возгорания в зоопарке-экзотариуме «Тропикпарк» — короткое замыкание электропроводки холодильника, — рассказала КП-Крым начальник пресс-службы МЧС России по Крыму Дарья Диюнова. — Сообщение о пожаре к нам поступило в 2.33 ночи, когда огонь захватил большую часть пятиэтажного здания. Сотрудница зоопарка, которая там проживала, вначале пыталась справиться с огнем собственными силами, призвав на помощь своего сына.
Павильон «Дракон», так называется здание зоопарка, буквально напичкан «вещами», которые очень легко и быстро горят: в вольерах у животных было много сена и соломы, часть клеток и перегородок сделаны из дерева.
В итоге зоопарк выгорел полностью. Страшной мучительной смертью погибли человекообразные и карликовые обезьяны, огромных размеров змеи и крокодилы, экзотические пернатые, пауки и пони.
«Более 200 видов животных — пять уровней экспозиции» — так гласила рекламная листовка «Тропикпарка».
В огненном аду выжили лишь медведи — 27-летний Тимошка и 23-летняя Машка.
Косолапые из своих «берлог» вышли в загоны, которые примыкают к павильону «Дракон», поэтому и спаслись, хоть и наглотались дыма и до полусмерти испугались.
Жители Евпатории близко к сердцу приняли гибель беззащитных макак и аллигаторов — они принесли к пепелищу цветы и оплакивали своих любимцев.
КСТАТИ.
Вольеры с животными и пернатыми, которые находятся всего в 15−20 метрах от сгоревшего павильон «Дракон» не пострадали. Огонь благодаря умелым действиям МЧС не распространился на парк.