Пожар начался с холодильника: озвучена версия трагедии в зоопарке «Тропикпарк» в Евпатории

— Предварительная и основная версия причины возгорания в зоопарке-экзотариуме «Тропикпарк» — короткое замыкание электропроводки холодильника, — рассказала КП-Крым начальник пресс-службы МЧС России по Крыму Дарья Диюнова. — Сообщение о пожаре к нам поступило в 2.33 ночи, когда огонь захватил большую часть пятиэтажного здания. Сотрудница зоопарка, которая там проживала, вначале пыталась справиться с огнем собственными силами, призвав на помощь своего сына.