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В Воронеже начала обваливаться уже вторая многоэтажка на улице Шишкова

В Воронеже треснула стена дома № 95А на улице Шишкова и стали сыпаться кирпичи.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже большая трещина образовалась уже на второй многоэтажке на улице Шишкова. На этот раз местные жители сообщили о бедственном положении в доме № 95А. Там треснула стена на уровне второго этажа. Кирпичи осыпаются на землю. Место рядом со стеной огорожено лентами.

Дом введен в эксплуатацию в 2006 году. Его обслуживанием занимаются сотрудники УК «Воронежжилсервис».

Напомним, в 16-этажном доме № 103А, который расположен совсем неподалеку, почти год назад тоже треснула стена. И также вывалились кирпичи. Этим ЧП занялись аж в центральном аппарате Следственного комитета. Как сообщают местные жители, стену дома № 103А сейчас частично разобрали, чтобы затем устранить дефект.

Любопытно, что и в доме № 95А и в многоэтажке № 103А треснули торцевые стены.

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