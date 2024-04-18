В Воронеже начала обваливаться уже вторая многоэтажка на улице Шишкова

В Воронеже большая трещина образовалась уже на второй многоэтажке на улице Шишкова. На этот раз местные жители сообщили о бедственном положении в доме № 95А. Там треснула стена на уровне второго этажа. Кирпичи осыпаются на землю. Место рядом со стеной огорожено лентами.