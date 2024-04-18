В Воронеже начала обваливаться уже вторая многоэтажка на улице Шишкова

В Воронеже большая трещина образовалась уже на второй многоэтажке на улице Шишкова. На этот раз местные жители сообщили о бедственном положении в доме № 95А. Там треснула стена на уровне второго этажа. Кирпичи осыпаются на землю. Место рядом со стеной огорожено лентами.
Дом введен в эксплуатацию в 2006 году. Его обслуживанием занимаются сотрудники УК «Воронежжилсервис».
Напомним, в 16-этажном доме № 103А, который расположен совсем неподалеку, почти год назад тоже треснула стена. И также вывалились кирпичи. Этим ЧП занялись аж в центральном аппарате Следственного комитета. Как сообщают местные жители, стену дома № 103А сейчас частично разобрали, чтобы затем устранить дефект.
Любопытно, что и в доме № 95А и в многоэтажке № 103А треснули торцевые стены.