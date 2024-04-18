Антикор обратился с важным заявлением к казахстанцам

«По всем возможным фактам мошенничества, злоупотребления и вымогательства, связанным с возмещением гражданам ущерба, нанесенного в результате паводков, а также по другим фактам коррупции казахстанцев просят обращаться на круглосуточные каналы обратной связи единого Call-центра по бесплатному номеру 1424, в чат-бот @antikorkz_bot».