Жительницу Петропавловска наказали за фейк о волонтерах

Сообщается, что 47-летняя горожанка сняла на видео, как волонтеры на заднем дворе одного из административных зданий грузят провизию в машину. Женщина решила, что стала свидетелем воровства волонтерами гуманитарной помощи. Однако о своих подозрениях она оперативно сообщила не полиции, а участникам группы в WhatsApp’е, где она состоит. Из группы запись попала в соцсеть TikTok. Таким образом, была распространена ложная информация, которая была выявлена сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП СКО.