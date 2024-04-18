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Жительницу Петропавловска наказали за фейк о волонтерах

В Петропавловске полицейские привлекли к ответственности горожанку за распространение фейка о действиях волонтеров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что 47-летняя горожанка сняла на видео, как волонтеры на заднем дворе одного из административных зданий грузят провизию в машину. Женщина решила, что стала свидетелем воровства волонтерами гуманитарной помощи. Однако о своих подозрениях она оперативно сообщила не полиции, а участникам группы в WhatsApp’е, где она состоит. Из группы запись попала в соцсеть TikTok. Таким образом, была распространена ложная информация, которая была выявлена сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП СКО.

Отмечается, что в последние дни в связи с паводками стражи порядка усиленно мониторят интернет-пространство, в частности, для того чтобы пресекать распространение недостоверной информации.

«Проверив сообщение, полицейские установили, что якобы “похищенная” провизия на самом деле отправилась в село Большая Малышка Кызылжарского района, пострадавшее от разлива реки Есиль. Скорая на суждения жительница Петропавловска привлечена к административной ответственности», — сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что распространителей фейков, связанных с паводком, привлекли к ответственности полицейские в СКО.