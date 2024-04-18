Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госпогранкомитет показал изъятый у белоруса дрон с 12 запасными батареями

Дрон изъят у белоруса после запрета на беспилотники у физлиц с марта 2024.

Источник: t.me/gpkgovby/4690

Лидские пограничники изъяли беспилотник у белоруса в связи со вступившим в силу указом о государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов. Подробности сообщила пресс-служба Государственного погранкомитета.

Сейчас в Беларуси запрещен ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотных летательных аппаратов, а также использование воздушного пространства Беларуси без надлежащего разрешения.

Дрон 17 апреля лидские пограничники изъяли у белоруса, который изготовил БПЛА кустарным способом. Кроме того, изъяты 12 запасных аккумуляторных батарей к нему. Житель приграничного агрогородка Бенякони Вороновского района сказал, что собирался продать свой беспилотник.

В отношении правонарушителя начат административный процесс. Кроме того, за незаконное содержание и использование БПЛА в пограничной зоне либо погранполосе, что является нарушением погранрежима (ст. 24.19 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях), ему грозит штраф до 50 базовых величин (до 2000 белорусских рублей в апреле 2024-го).

Напомним, президентским указом белорусам запретили покупать, хранить, запускать и делать беспилотники.

Официально хранение и оборот беспилотников для физлиц запретили с 28 марта в Беларуси.