Госпогранкомитет показал изъятый у белоруса дрон с 12 запасными батареями

В отношении правонарушителя начат административный процесс. Кроме того, за незаконное содержание и использование БПЛА в пограничной зоне либо погранполосе, что является нарушением погранрежима (ст. 24.19 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях), ему грозит штраф до 50 базовых величин (до 2000 белорусских рублей в апреле 2024-го).