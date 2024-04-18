По Витебску гуляет волк, горожан просят соблюдать осторожность

Витебский горисполком попросил горожан проявлять бдительность и осторожность. «Ни в коем случае не приближаться к животному, не контактировать с ним, не оставлять без присмотра детей на игровых площадках, обеспечить их контроль при перемещении по улицам города», — предупреждают в исполкоме.