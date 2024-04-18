По Витебску гуляет волк, горожан просят соблюдать осторожность

«В связи с поступающими обращениями от граждан по поводу нахождения в различных микрорайонах Витебска дикого животного — предположительно волка — организовано круглосуточное патрулирование города сотрудниками милиции в сопровождении егеря», — говорится в сообщении исполкома в Telegram.
У патруля с собой спецоборудование для поимки животного.
Кроме того, сотрудники по отлову домашних животных витебского ГП «Спецавтобаза» переведены на круглосуточный режим работы.
Витебский горисполком попросил горожан проявлять бдительность и осторожность. «Ни в коем случае не приближаться к животному, не контактировать с ним, не оставлять без присмотра детей на игровых площадках, обеспечить их контроль при перемещении по улицам города», — предупреждают в исполкоме.
В случае обнаружения дикого животного просят незамедлительно сообщить в милицию по номеру 102.