Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский караоке-бар заплатил более 230 тысяч рублей за нарушение авторских прав

Авторы музыкальных произведений уже получили положенные им суммы.

Владельцы караоке-бара, расположенного в Центральном районе, поплатятся за пренебрежение к авторским правам. С претензиями к развлекательному заведению обратились две организации, представляющие интересы отечественных и зарубежных авторов и исполнителей.

В арбитражном суде выяснили, что сотрудники караоке-бара не заключили лицензионный договор о публичном исполнении музыкальных произведений с их правообладателями. И, естественно, не выплачивали авторские отчисления. В итоге караоке-бар оштрафовали на сумму более 230 тысяч рублей.

Однако представители развлекательного заведения не торопились оплачивать штраф. Тогда судебные приставы наложили арест на счета караоке-бара. С них сняли сумму штрафа и отправили авторам музыкальных произведений положенные им суммы.

штрафы