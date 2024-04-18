Воронежский караоке-бар заплатил более 230 тысяч рублей за нарушение авторских прав

Владельцы караоке-бара, расположенного в Центральном районе, поплатятся за пренебрежение к авторским правам. С претензиями к развлекательному заведению обратились две организации, представляющие интересы отечественных и зарубежных авторов и исполнителей.
В арбитражном суде выяснили, что сотрудники караоке-бара не заключили лицензионный договор о публичном исполнении музыкальных произведений с их правообладателями. И, естественно, не выплачивали авторские отчисления. В итоге караоке-бар оштрафовали на сумму более 230 тысяч рублей.
Однако представители развлекательного заведения не торопились оплачивать штраф. Тогда судебные приставы наложили арест на счета караоке-бара. С них сняли сумму штрафа и отправили авторам музыкальных произведений положенные им суммы.