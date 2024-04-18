Воронежский караоке-бар заплатил более 230 тысяч рублей за нарушение авторских прав

В арбитражном суде выяснили, что сотрудники караоке-бара не заключили лицензионный договор о публичном исполнении музыкальных произведений с их правообладателями. И, естественно, не выплачивали авторские отчисления. В итоге караоке-бар оштрафовали на сумму более 230 тысяч рублей.