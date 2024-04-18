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Свердловская полиция подтвердила факт массовой гибели собак в питомнике под Екатеринбургом

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апреля, УралПолит.Ru. Полиция Свердловской области подтвердила факт массовой гибели собак в питомнике под Екатеринбургом. Комментарий о случившемся инциденте агентству дал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели под Екатеринбургом стаи породистых собак. Псов ездовых пород обнаружили еще 11 апреля в Белоярском районе, недалеко от поселка Гусево, пишет Е1.RU.

Валерий Горелых подтвердил факт ЧП нашей редакции, сообщив, что на место обнаружения тел животных выезжали сотрудники полиции территориального ОВД.

«Информация зарегистрирована в установленном порядке. Проверочные мероприятия поручено провести представителям службы участковых уполномоченных. Личность владельца питомника сыщики уже установили. Он, по предварительным данным, проживает в пригороде Березовского», — рассказал Горелых.

По его словам, нескольких питомцев на экспертизу для установления точной причины смерти полиция направила в Екатеринбург. Следственное подразделение ОВД Белоярского района после получения заключения исследования планирует возбудить уголовное дело по статье УК РФ «жестокое обращение с животными». Начальник пресс-службы свердловского главка МВД отметил, что ситуация взята на контроль руководством.