Свердловская полиция подтвердила факт массовой гибели собак в питомнике под Екатеринбургом

Ранее в СМИ появилась информация о гибели под Екатеринбургом стаи породистых собак. Псов ездовых пород обнаружили еще 11 апреля в Белоярском районе, недалеко от поселка Гусево, пишет Е1.RU.
Валерий Горелых подтвердил факт ЧП нашей редакции, сообщив, что на место обнаружения тел животных выезжали сотрудники полиции территориального ОВД.
«Информация зарегистрирована в установленном порядке. Проверочные мероприятия поручено провести представителям службы участковых уполномоченных. Личность владельца питомника сыщики уже установили. Он, по предварительным данным, проживает в пригороде Березовского», — рассказал Горелых.
По его словам, нескольких питомцев на экспертизу для установления точной причины смерти полиция направила в Екатеринбург. Следственное подразделение ОВД Белоярского района после получения заключения исследования планирует возбудить уголовное дело по статье УК РФ «жестокое обращение с животными». Начальник пресс-службы свердловского главка МВД отметил, что ситуация взята на контроль руководством.