Свердловская полиция подтвердила факт массовой гибели собак в питомнике под Екатеринбургом

По его словам, нескольких питомцев на экспертизу для установления точной причины смерти полиция направила в Екатеринбург. Следственное подразделение ОВД Белоярского района после получения заключения исследования планирует возбудить уголовное дело по статье УК РФ «жестокое обращение с животными». Начальник пресс-службы свердловского главка МВД отметил, что ситуация взята на контроль руководством.