В полицейского стреляли из ружья в Алматинской области

Отметим, что по ст.380−1 УК РК посягательство на жизнь, то есть умышленные действия, направленные на причинение смерти, сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего, государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря или их близких в связи с выполнением ими служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Ранее правоохранителя ранили в голову при спасении девочки-подростка в Семее. Она позвонила в полицию, заявив, что незнакомый мужчина преследует ее. На место прибыли полицейские и обезвредили подозреваемого, который, держа в руках нож, накинулся на стражей порядка. Пострадавшего патрульного доставили в больницу.