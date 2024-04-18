Хранившему 181 грамм пороха воронежцу грозит до восьми лет тюрьмы

В итоге информация подтвердилась. Во время обыска в его доме по улице Пушкинской в селе Дракино в шкафу обнаружили банку с 181 граммом пороха. Ожидаемо, разрешения на хранение опасного вещества у фигуранта не оказалось. Он заверил, что порох достался по наследству от умершего родственника. В соответствии со статьей 222.1 УК РФ РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ) злоумышленнику грозит от шести до восьми лет тюрьмы.