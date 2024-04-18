Уголовное дело возбудили после отравления белгородских детей в Петербурге

В связи с массовой госпитализацией в лагерь с проверкой выезжали специалисты Роспотребнадзора, и было установлено, что отравление белгородцев никак не связано с условиями проживания там. При этом в комздраве отметили, что выявленный у детей норовирус никак не связан с пищей.