Уголовное дело возбудили после отравления белгородских детей в Петербурге

Уголовное дело возбудили в Петербурге, чтобы разобраться в причинах госпитализации 21 белгородского школьника из лагеря «Солнечный». Случившееся следователи квалифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом SPB.KP.RU сообщили в ГСУ СК России по Петербургу.
Напомним, что ранее дети массово пожаловались на недомогание. И выяснилось, что причиной этому стал норовирус или, проще говоря, острая кишечная инфекция. Это заболевание диагностировали как минимум у пяти ребят.
— У всех изначально удовлетворительное состояние, тяжелых нет, — рассказали SPB.KP.RU в комитете по здравоохранению.
В связи с массовой госпитализацией в лагерь с проверкой выезжали специалисты Роспотребнадзора, и было установлено, что отравление белгородцев никак не связано с условиями проживания там. При этом в комздраве отметили, что выявленный у детей норовирус никак не связан с пищей.
Добавим, что заразиться этим вирусом можно и по-другому — через грязные руки. И инфекция очень быстро передается от одного человека к другому. Поэтому так много ребятишек и попали в больницу.