В Воронеже эвакуировали школу № 27

— Школа учится в одну смену, и у большинства учеников в расписании не более пяти уроков. Поэтому, чтобы качественно отработать действия вместе со всеми учащимися, учебная тревога с последующей эвакуацией была объявлена в конце пятого урока. После этого учащиеся, у которых занятия закончились, ушли домой, а остальные школьники вернулись к обучению, — пояснили в мэрии.