В Воронеже эвакуировали школу № 27

Воронежцы днем четверга, 18 апреля, сообщили об эвакуации школы № 27 (улица 20-летия Октября, 38в). В пресс-службе городской администрации рассказали, что проводилась запланированная отработка действий педагогического состава и учащихся при чрезвычайных ситуациях.
— Школа учится в одну смену, и у большинства учеников в расписании не более пяти уроков. Поэтому, чтобы качественно отработать действия вместе со всеми учащимися, учебная тревога с последующей эвакуацией была объявлена в конце пятого урока. После этого учащиеся, у которых занятия закончились, ушли домой, а остальные школьники вернулись к обучению, — пояснили в мэрии.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало об эвакуации преподавателей и учащихся Новоусманского лицея из-за сообщения о минировании здания.