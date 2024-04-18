В Самаре 45 тысяч абонентов задолжали оплату воды

По информации «РКС-Самара», специалисты отмечают, что уборку после зимнего периода проводят по всему городу. Местные жители проводят субботники и помогают убирать общественные территории. Сотрудники компании подчеркивают, что наводить «чистоту» нужно везде — и в платежных квитанциях. Больше 45 тысяч абонентов получат уведомление о внесении платежа. Звонки получат горожане, задолжавшие более 7 тысяч рублей.