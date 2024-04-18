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В Самаре 45 тысяч абонентов задолжали оплату воды

Самарцев предупредили о долгах за воду.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местных жителей попросили навести порядок в платежах. Должникам грозит отключение холодной воды.

По информации «РКС-Самара», специалисты отмечают, что уборку после зимнего периода проводят по всему городу. Местные жители проводят субботники и помогают убирать общественные территории. Сотрудники компании подчеркивают, что наводить «чистоту» нужно везде — и в платежных квитанциях. Больше 45 тысяч абонентов получат уведомление о внесении платежа. Звонки получат горожане, задолжавшие более 7 тысяч рублей.

Должникам рекомендуют оплатить квитанцию до отключения водоснабжения.

ЖКХ