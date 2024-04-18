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В Ростове на Ларина рухнул потолок в подъезде

В Ростове на улице Ларина в подъезде произошло обрушение потолка.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

18 апреля огромные куски штукатурки упали на лестничный пролет. К счастью, в момент обрушения никого не было рядом, и удалось избежать пострадавших.

Жильцы подъезда убрали обломки, но опасность обрушения остается. Дом давно нуждается в капитальном ремонте. По стенам в подъезде видны глубокие трещины, а краска облезла. Городская администрация пока не комментирует происшествие.

Напомним, что неделю назад произошло подобное ЧП в доме на улице Мечникова, 51. Глава администрации Алексей Логвиненко ввел режим повышенной готовности, и жильцов планируют расселить из аварийного дома.

несчастный случай