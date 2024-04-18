В Ростове на Ларина рухнул потолок в подъезде

18 апреля огромные куски штукатурки упали на лестничный пролет. К счастью, в момент обрушения никого не было рядом, и удалось избежать пострадавших.
Жильцы подъезда убрали обломки, но опасность обрушения остается. Дом давно нуждается в капитальном ремонте. По стенам в подъезде видны глубокие трещины, а краска облезла. Городская администрация пока не комментирует происшествие.
Напомним, что неделю назад произошло подобное ЧП в доме на улице Мечникова, 51. Глава администрации Алексей Логвиненко ввел режим повышенной готовности, и жильцов планируют расселить из аварийного дома.