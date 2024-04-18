В Кунгурском районе на берегу Сылвы образовался большой провал

На днях в Кунгурском округе на берегу Сылвы у села Серга образовался й провал. Большую круглую яму заметили под соснами на месте отдыха у водокачки. Об этом сообщила местная жительница. По ее словам, глубина провала больше двух метров, а диаметр — около пяти метров. Сейчас провал огорожен сигнальной лентой.
Доктор географических наук, заведующая Кунгурским стационаром Ольга Кадебская пояснила «КП-Пермь», что образовавшийся провал — это сульфатный карст. Он характеризуется провалами грунта. Провалы там происходят практически каждый год.
— В сульфатных отложениях сформировалась полость, она обвалилась и образовался провал. К тому же, там недалеко расположена пещера, — объяснила Ольга Кадебская.
По словам специалиста, опасности провал на берегу реки не представляет. Рядом нет ни жилых домов, ни хозяйственных построек. Сейчас вода поднимется, затопит и смоет его.
— Там два года назад большой провал глубиной девять метров образовался у дороги возле газопровода. Еще один большой провал глубиной 17 метров появился недалеко от Серги. За ними ежегодно наблюдают специалисты. Этот провал на берегу Сылвы никакой опасности не представляет, — отметила Ольга Кадебская.