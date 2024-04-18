В Кунгурском районе на берегу Сылвы образовался большой провал

На днях в Кунгурском округе на берегу Сылвы у села Серга образовался й провал. Большую круглую яму заметили под соснами на месте отдыха у водокачки. Об этом сообщила местная жительница. По ее словам, глубина провала больше двух метров, а диаметр — около пяти метров. Сейчас провал огорожен сигнальной лентой.