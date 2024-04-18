С бывшего вице-премьера Прикамья Лопаевой взыскивают 67 млн рублей: главное с суда по апелляции

Вместе с Лопаевой обвиняемой по этому делу о хищении 67,693 млн рублей проходила экс-руководитель фонда Елена Найданова. Но она летом 2023 года после первых судебных заседаний скрылась за границей. Дело в отношении нее выделили в отдельное производство. «ФедералПресс» подробно освещал это судебный процесс. Рекомендуем прочитать материал «Слезы, пафос и намек на беременность: обвиняемая в хищениях бывший вице-премьер Прикамья Лопаева сказала свое последнее слово».