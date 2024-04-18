С бывшего вице-премьера Прикамья Лопаевой взыскивают 67 млн рублей: главное с суда по апелляции

По ее словам, прямую ответственность по распоряжению средствами несли руководитель фонда Елена Найданова и главный бухгалтер.
«У меня не было полномочий по распоряжению деньгами и имуществом фонда. Елена Найданова оговорила меня, ввела суд и всех остальных в заблуждение», — отметила Лопаева.
Она добавила, что является многодетной матерью, у нее есть несовершеннолетний ребенок. По словам Лопаевой, в колонии она точно не принесет пользу стране.
Учредитель фонда «Содействие — XXI век» Всеволод Алферов сообщил 18 апреля во время рассмотрения апелляции, что организация предъявила гражданский иск к Лопаевой на сумму 67,693 млн рублей. Выступая в суде, он заявил, что на свободе бывший зампред правительства края быстрее выплатит эти деньги, нежели оставаясь в колонии, потому что за решеткой доходы очень скромные.
Следующее заседание по апелляции в Пермском краевом суде назначили на 25 апреля.
Напомним, в январе этого года Ленинский районный суд Перми признал Елену Лопаеву виновной в хищениях средств БФ «Содействие — XXI век» в составе преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ее приговорили к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.
Вместе с Лопаевой обвиняемой по этому делу о хищении 67,693 млн рублей проходила экс-руководитель фонда Елена Найданова. Но она летом 2023 года после первых судебных заседаний скрылась за границей. Дело в отношении нее выделили в отдельное производство. «ФедералПресс» подробно освещал это судебный процесс. Рекомендуем прочитать материал «Слезы, пафос и намек на беременность: обвиняемая в хищениях бывший вице-премьер Прикамья Лопаева сказала свое последнее слово».