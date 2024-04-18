«Упала на землю и поползла к дому»: воронежцы рассказали о прилете беспилотника в их двор

— Было около пятнадцати минут десятого. Я стояла у ворот на улице. Абсолютная тишина. Ничего не гудело, не жужжало. Даже машина нигде не ехала. И вдруг — страшный взрыв. На меня посыпались какие-то черные куски, похожие на карбон. Я упала на землю, кое-как открыла калитку и поползла к дому. Подняла глаза, а в нем уже ни окон нет, ни люстр, — рассказала «КП — Воронеж» горожанка, чье жилье пострадало в результате падения украинского беспилотника.