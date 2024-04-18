«Упала на землю и поползла к дому»: воронежцы рассказали о прилете беспилотника в их двор

— Было около пятнадцати минут десятого. Я стояла у ворот на улице. Абсолютная тишина. Ничего не гудело, не жужжало. Даже машина нигде не ехала. И вдруг — страшный взрыв. На меня посыпались какие-то черные куски, похожие на карбон. Я упала на землю, кое-как открыла калитку и поползла к дому. Подняла глаза, а в нем уже ни окон нет, ни люстр, — рассказала «КП — Воронеж» горожанка, чье жилье пострадало в результате падения украинского беспилотника.
Дрон ВСУ пытался атаковать столицу Черноземья вечером 17 апреля. По данным областного правительства, дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили беспилотник и подавили его. Однако фрагменты БПЛА повредили четырнадцать частных домов и четыре машины. Кроме того, оказалась ранена пенсионерка. В результате атаки пострадало и расположенное неподалеку промышленное помещение — возник пожар на пилораме.
Пострадавшие при падении беспилотника в Воронеже: женщину ранило в бедро.
Разрушения получили здания, расположенные на левом берегу Воронежа. Осколки прилетели в частный сектор с очень плотной застройкой. Больше всего досталось дому на трех хозяев и дворовой территории вокруг него. Одну из частей этого жилища занимает наша собеседница, на глазах которой происходило падение БПЛА, вместе с мужем и 13-летним сыном.
— Конечно, мы очень испугались. Но я все-таки мужчина: взял себя в руки, — рассказывает ее супруг Антон. — Когда жена вернулась в дом, осмотрел ее. Убедился, что все в порядке. Успокоил ребенка. Обнял его. А потом бросился во двор проверить обстановку. Там догорали какие-то провода, потушил их попавшейся под руку палкой.
По словам мужчины, рядом еще лежал кусок металла, похожий на фрагмент снаряда, около 20 см в длину и примерно 10 см диаметром. Видимо, там находилась взрывная составляющая.
Во второй части дома живут родственники наших собеседников. А в третьей — 67-летняя женщина. Комната пенсионерки оказалась ближе всего к месту взрыва. По словам соседей, пожилую горожанку ранило в бедро. Что конкретно попало в ногу — стекло или металлический фрагмент — неизвестно. Женщину доставили в больницу, сейчас она находится под наблюдением врачей. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести, но стабильное.
Последствия падения БПЛА в Воронеже: разбитые стены, посеченные фасады.
Так как беспилотник «приземлился» во дворе, то там и оказалось больше всего разрушений. Едва «держится на ногах» хозяйственная постройка — то ли сарай, то ли летняя кухня. В ней выбиты окна, разворочена крыша. Рядом валяются куски шифера и деревяшки. Один каркас остался от уличного туалета. Смят забор, отделяющий соседние участки. Металлический профиль, который разгораживал двор между хозяевами, тоже сорван со столбов.
В самом доме повылетали окна, пострадала кровля. Повреждена задняя стена: с нее обвалилась штукатурка, торчат старые кирпичи. Разбитые стекла усыпали жилище снаружи и внутри. Часть деревянных рам рухнула в комнаты. В помещениях обвались куски плитки. Пострадала мебель и другие домашние вещи. Перевернутые горшки с поломанными комнатными растениями разбросаны по полу.
Больше всего пострадал жилой дом на трех хозяев и двор вокруг жилища.
Соседние дома тоже пострадали, но в значительно меньшей степени. Где-то осколки поцарапали фасад или посекли забор, где-то видна деформация на крыше.
Семья Антона переночевала у знакомых, хотя власти предлагали разместиться в гостинице. Что будет происходить дальше, воронежцы пока не знают. Жилье, конечно, никто не страховал. Пока сотрудники комбината благоустройства разбирают завалы. Удастся ли восстановить дом или придется сносить его и возводить новый, непонятно.