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«Утонул, находясь в своей лодке на подворье». Молодой мужчина утонул в Лоевском районе во время паводка

Белорус утонул в лодке возле дома при подтоплении в Лоевском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Лоевском районе мужчину обнаружили утонувшим в лодке на территории домашнего подворья. Подробности рассказали в ОСВОД Гомельской области.

ЧП произошло 17 апреля в одной из деревень Лоевщины. Около 13.00 часов тело сельчанина 1990 года рождения обнаружили в лодке на подтопленной территории домашнего подворья. Глубина пришедшей воды при этом составляла около 40−50 сантиметров.

— При обнаружении тело погибшего частично находилось в воде, — прокомментировали в ОСВОД.

При этом специалисты напомнили, что во время весеннего нереста в Гомельской области запрещено использование плавсредств до 18 мая.

несчастный случай