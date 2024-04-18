«Утонул, находясь в своей лодке на подворье». Молодой мужчина утонул в Лоевском районе во время паводка

ЧП произошло 17 апреля в одной из деревень Лоевщины. Около 13.00 часов тело сельчанина 1990 года рождения обнаружили в лодке на подтопленной территории домашнего подворья. Глубина пришедшей воды при этом составляла около 40−50 сантиметров.