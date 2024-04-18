Обвиняемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве полностью сознался в содеянном

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, переехавшего в Россию до начала СВО, взорвался в минувшую пятницу на Коровинском шоссе возле дома 3, корпус 1. Злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство под днищем машины в районе сиденья. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим.