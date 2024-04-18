Обвиняемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве полностью сознался в содеянном

«В ходе допроса Головченко полностью признал вину. Его вина также подтверждается показаниями свидетелей и иными материалами», — сказал следователь в обоснование ходатайства об аресте Головченко.
Согласно оперативной информации, следствия после совершения подрыва Головченко пытался скрыться на территории Киргизии. В то же время адвокат заявил в суде, что Головченко не оказывал сопротивления при задержании. «Он также дал признательные показания и готов сотрудничать со следствием», — сказал адвокат.
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова, переехавшего в Россию до начала СВО, взорвался в минувшую пятницу на Коровинском шоссе возле дома 3, корпус 1. Злоумышленники заложили самодельное взрывное устройство под днищем машины в районе сиденья. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим.