В Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд

«Законопроектом предлагается ужесточить штрафные санкции для лиц, уклоняющихся от исполнения обязанности по оплате проезда и провоза багажа», — говорится в сообщении.
В частности, человек получит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей, если нарушил порядок подтверждения факта оплаты проезда и перевозки детей, которые следуют вместе с ним, и порядок подтверждения права на бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок. Повторное совершение данного нарушения грозит штрафом в размере от 2000 до 2500 рублей.
При нарушении порядка подтверждения пассажиром факта оплаты перевозки багажа, провоза ручной клади сверх установленной нормы, бесплатного провоза ручной клади будет выписан штраф в размере от 500 до 1000 рублей. За повторное совершение данного нарушения штраф будет увеличен до 1500−2500 рублей.
По законопроекту, полномочиями составлять протоколы о данных административных правонарушениях наделены должностные лица — организаторы муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
Кроме того, Владимир Константинов напомнил, что в Крыму до 40 категорий граждан имеют право на меру социальной поддержки по льготному проезду. Транспортные предприятия при этом получают компенсацию за фактически предоставленные гражданам меры соцподдержки по льготному проезду.