Прокуратура проводит проверку по факту мощного пожара в ЖК «Фонтаны» Краснодара

Напомним, в 14.33 на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в строящемся доме ЖК «Фонтаны» по улице Воронежская, 47, литер 11. Возгорание произошло на крыше дома. Как сообщили в МЦУ краевой столицы, специалисты оперативно прибыли на место. На текущий момент продолжается тушение открытого огня.