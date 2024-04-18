Прокуратура проводит проверку по факту мощного пожара в ЖК «Фонтаны» Краснодара

Прокуратура проведет проверку по факту крупного пожара в строящемся жилом комплексе Краснодара. На данный момент специалисты продолжают ликвидировать возгорание. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
Напомним, в 14.33 на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в строящемся доме ЖК «Фонтаны» по улице Воронежская, 47, литер 11. Возгорание произошло на крыше дома. Как сообщили в МЦУ краевой столицы, специалисты оперативно прибыли на место. На текущий момент продолжается тушение открытого огня.
Причины пожара в настоящее время выясняются. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.
— Прокуратурой Центрального административного округа г. Краснодара организована проверка по факту возгорания кровли в строящемся доме ЖК «Фонтаны», — уточнили в ведомстве.