СК: задержан белорус, который просился в наемники в ВСУ

МИНСК, 18 апр — Sputnik. Сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси задержали 38-летнего уроженца Марьиной Горки, который намеревался стать наемником ВСУ и принять участие в боевых действиях против России, сообщили в УСК Минску.
По данным следствия, в марте 2023 года подозреваемый уже пытался незаконно пересечь государственную границу и попасть на территорию Украины, тогда он был привлечен к административной ответственности.
«Однако от своей идеи он не отказался, и продолжал продумывать другие способы вступления в подразделения ВСУ».
Стучался во все двери
Как следует из материалов дела, первоначально подозреваемый обратился в посольство Украины в Минске с прошением взять на службу в качестве добровольца ВСУ, но ему отказали из-за отсутствия украинского гражданства.
Потом он написал в специализированный чат-бот, что готов сотрудничать с украинскими спецслужбами для участия в вооруженном конфликте на стороне ВСУ, отметили следователи.
«Подозреваемый предложил в качестве платы за получение украинского гражданства совершить подрыв железнодорожных путей в Беларуси».
Отмечается, что он также искал пути, чтобы попасть на Украину и принять участие в боевых действиях в составе ВСУ через Польшу.
В итоге мужчина был задержан сотрудниками ГУБОПиК МВД.
«В отношении него УСК Минску возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 13 ч.1 ст.361−3 (приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании) Уголовного кодекса Беларуси», — сообщили следователи.
Не служил, не привлекался
К задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В УСК сообщили, что изучение личности несостоявшегося наемника показало, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности, проживал с женой и не имел постоянного источника дохода.
По информации следователей, задержанный никогда не проходил специальную военную службу, но был уверен, что его навыков достаточно для участия в вооруженном конфликте. В настоящее время он начал давать показания и сотрудничает со следствием, сообщили в группе информации и связи с общественностью УСК по Минску.