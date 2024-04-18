СК: задержан белорус, который просился в наемники в ВСУ

По информации следователей, задержанный никогда не проходил специальную военную службу, но был уверен, что его навыков достаточно для участия в вооруженном конфликте. В настоящее время он начал давать показания и сотрудничает со следствием, сообщили в группе информации и связи с общественностью УСК по Минску.