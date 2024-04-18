В Краснодаре потушили пожар в ЖК «Фонтаны». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Напомним, пожар случился днем 18 апреля на улице Воронежской. В 24-этажном доме охватило огнем крышу. Пламя перекинулось на стройматериалы и битум. В какой-то момент раздался взрыв.
«В 16:12 ликвидация открытого горения. В 16:42 пожар полностью ликвидирован», — сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.
Уточняется, что в результате пожара никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку.