В Крыму за 10 лет задержали все диверсионные группы

Группы диверсантов, пытавшиеся совершать в Крыму противоправные действия, задержаны. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов во время ВКС с президентом России Владимиром Путиным 18 апреля.
Речь идет о диверсионных группах, выявленных за 10 лет — с 2014 года.
— Задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы, которые совершили диверсии, подрывы, — сказал Аксенов.
Напомним, ранее глава Крыма отметил важность поддержки военнослужащих СВО и их семей. Сергей Аксенов подчеркнул, что на данный момент это задача номер один для республики.