Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму за 10 лет задержали все диверсионные группы

Аксенов: в Крыму задержали все диверсионные группы.

Источник: Комсомольская правда

Группы диверсантов, пытавшиеся совершать в Крыму противоправные действия, задержаны. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов во время ВКС с президентом России Владимиром Путиным 18 апреля.

Речь идет о диверсионных группах, выявленных за 10 лет — с 2014 года.

— Задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы, которые совершили диверсии, подрывы, — сказал Аксенов.

Напомним, ранее глава Крыма отметил важность поддержки военнослужащих СВО и их семей. Сергей Аксенов подчеркнул, что на данный момент это задача номер один для республики.