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В Ташкентской области беременная женщина скончалась в роддоме после укола

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Бостанлыкском районе Ташкентской области беременная женщина скончалась после инъекции антибиотика, передает корреспондент Podrobno.uz.

По информации телеканала Milliy, инцидент произошел 13 апреля в районном медицинском объединении. 29-летняя женщина, находящаяся на седьмом месяце беременности, обратилась с жалобами на плохое самочувствие в родильное отделение. Ей прописали укол антибиотика, несмотря на отметку об аллергии в медицинской книжке.

После инъекции самочувствие женщины ухудшилось. Ее положили в реанимацию, где она впала в кому. Несмотря на оказанную помощь, врачам не удалось спасти женщину и ее нерожденного ребенка.

Сообщается, что это была первая беременность женщины.

Врач, назначивший укол, был отстранен от должности. Назначена судебно-медицинская экспертиза, правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

несчастный случай
медицина