В Ташкентской области беременная женщина скончалась в роддоме после укола

По информации телеканала Milliy, инцидент произошел 13 апреля в районном медицинском объединении. 29-летняя женщина, находящаяся на седьмом месяце беременности, обратилась с жалобами на плохое самочувствие в родильное отделение. Ей прописали укол антибиотика, несмотря на отметку об аллергии в медицинской книжке.
После инъекции самочувствие женщины ухудшилось. Ее положили в реанимацию, где она впала в кому. Несмотря на оказанную помощь, врачам не удалось спасти женщину и ее нерожденного ребенка.
Сообщается, что это была первая беременность женщины.
Врач, назначивший укол, был отстранен от должности. Назначена судебно-медицинская экспертиза, правоохранительные органы проводят доследственную проверку.