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Бывший мэр Перми уволился из правительства края из-за высказываний сына с Бали

Зампред правительства Пермского края Алексей Дёмкин покидает свою должность. Эту информацию подтвердили «Ъ» в пресс-службе правительства и сам Дёмкин.

Источник: РИА "Новости"

«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — сообщил Алексей Дёмкин.

Ранее его сын Илья разместил в соцсети ролик с Бали, в котором сообщил, что не намерен возвращаться в город. «На хрена мне Пермь?» — задается вопросом мужчина, показывая виды острова.

Алексей Дёмкин начал работать в краевом правительстве летом 2023 года, курировал развитие территорий Прикамья. До этого с 2021 года он был главой Перми, покинул пост по собственному желанию.

Его обязанности будет исполнять зампред правительства края Алексей Борисов.