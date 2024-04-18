Бывший мэр Перми уволился из правительства края из-за высказываний сына с Бали

«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — сообщил Алексей Дёмкин.
Ранее его сын Илья разместил в соцсети ролик с Бали, в котором сообщил, что не намерен возвращаться в город. «На хрена мне Пермь?» — задается вопросом мужчина, показывая виды острова.
Алексей Дёмкин начал работать в краевом правительстве летом 2023 года, курировал развитие территорий Прикамья. До этого с 2021 года он был главой Перми, покинул пост по собственному желанию.
Его обязанности будет исполнять зампред правительства края Алексей Борисов.