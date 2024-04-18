В Кургане произошла протечка дамбы

Сейчас ведется работа по засыпке протечки, которая образовалась у моста. Работают несколько грузовых машин. Местные жители наблюдают за происходящим.

Ранее сегодня губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что участок дамбы в створе Вороновки (недалеко от аэропорта Кургана. — Прим. ред.) на улице 2-я Маячная и улице Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку из-за резкого подъема уровня воды и оттаивания нижней части грунта. По его словам, по этой причине проявляются протечки и отслоения. Сейчас в этом районе организованы аварийные работы.