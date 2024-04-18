В Кургане произошла протечка дамбы

Сейчас ведется работа по засыпке протечки, которая образовалась у моста. Работают несколько грузовых машин. Местные жители наблюдают за происходящим.
Микрорайон находится недалеко от аэропорта.
Горадминистрация Кургана сообщала, что уровень воды в реке Тобол у города, по данным на 22:00 (20:00 мск) четверга, с утра вырос на 29 сантиметров и достиг 999 сантиметров.
Ранее в четверг власти Кургана предупредили об угрозе подтопления микрорайона Малое Чаусово, а также еще двух — Восточного и Вороновки. Жителей призвали эвакуироваться.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. В регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков, в зоне подтопления рискуют оказаться 18 718 человек.
По прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды. Ожидается затопление прибрежных территорий, пойменных озер, проток и стариц.