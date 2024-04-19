В Красноярском крае поймали поджигателей леса

В Рыбинском районе Красноярского края поймали поджигателей леса. Об этом рассказали в краевом правительстве.
Подозреваемых в возникновении лесного пожара установили инспекторы Лесной охраны. Двое жителей Рыбинского района, по предварительной версии, без разрешительных документов вырубили деревня неподалёку от села Бородино. Они развели на месте костёр, огонь от которого позже перекинулся на лес.
Огонь на площади 24 гектара остановили благодаря работе сотрудников Рыбинской лесопожарной станции. Пожар тушило 6 человек и была задействована одна единица техники.
Ущерб лесному фонду составил почти 180 тысяч рублей. Виновники должны будут возместить нанесённый ущерб, а также затраты на тушение лесного пожара. Также обоим мужчинам грозит до семи лет лишения свободы за незаконную вырубку леса.
Ситуация в лесах Красноярского края мониторится круглосуточно при помощи камер наблюдения, беспилотников и системы космомониторинга. По условиям погоды лесную территорию с воздуха и на земле патрулируют специалисты Лесопожарного центра, а в рейдах принимают участие сотрудники Лесной охраны, лесничеств и охотоведы.