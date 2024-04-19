В Красноярском крае поймали поджигателей леса

Подозреваемых в возникновении лесного пожара установили инспекторы Лесной охраны. Двое жителей Рыбинского района, по предварительной версии, без разрешительных документов вырубили деревня неподалёку от села Бородино. Они развели на месте костёр, огонь от которого позже перекинулся на лес.