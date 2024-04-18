Вода в Кургане поднялась выше дамбы, превысив рекордные значения. Главное

ТАСС собрал основное о ситуации в городе.
Что происходит
- Уровень воды в Тоболе превысил максимумы 1994 года, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
- В Кургане вода в реке поднялась выше 10 м, уровень воды продолжает расти при опасном значении 850 см, сообщает МЧС. Высота возведенной для защиты города
- дамбы — 10 м. МЧС предупреждает об угрозе прорыва.
В каком состоянии дамба
- Дамба в Кургане сдерживает большой напор воды, в районе Вороновки (восток города) появились протечки и отслоения.
- Эвакуируют жителей расположенных близ участка дамбы трех микрорайонов Кургана — Малого Чаусова, Восточного, Вороновки. На месте непрерывно звучит сирена, передает корреспондент ТАСС.
- Более 100 сотрудников МЧС укрепляют берега — засыпают наименее надежные участки дамбы.
Как оценивается ситуация
- Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отмечал, что в Курганской области сейчас наиболее сложная ситуация с паводками. Об «очень сложной ситуации» в ближайшее время предупреждает Шумков.
- В области подтоплены более 2 тыс. жилых и почти 3,4 тыс. дачных домов. Власти призывают эвакуироваться всех, кто живет в пойме Тобола, в том числе жителей Кургана.
- Аэропорт Кургана пока продолжает работу, несмотря на расположение вблизи дамбы.