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Вода в Кургане поднялась выше дамбы, превысив рекордные значения. Главное

Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся выше 10 м — это больше рекордов 1994 года. Вода поднялась выше дамбы, защищающей город. Идет эвакуация местных жителей.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о ситуации в городе.

Что происходит

  • Уровень воды в Тоболе превысил максимумы 1994 года, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
  • В Кургане вода в реке поднялась выше 10 м, уровень воды продолжает расти при опасном значении 850 см, сообщает МЧС. Высота возведенной для защиты города
  • дамбы — 10 м. МЧС предупреждает об угрозе прорыва.

В каком состоянии дамба

  • Дамба в Кургане сдерживает большой напор воды, в районе Вороновки (восток города) появились протечки и отслоения.
  • Эвакуируют жителей расположенных близ участка дамбы трех микрорайонов Кургана — Малого Чаусова, Восточного, Вороновки. На месте непрерывно звучит сирена, передает корреспондент ТАСС.
  • Более 100 сотрудников МЧС укрепляют берега — засыпают наименее надежные участки дамбы.

Как оценивается ситуация

  • Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отмечал, что в Курганской области сейчас наиболее сложная ситуация с паводками. Об «очень сложной ситуации» в ближайшее время предупреждает Шумков.
  • В области подтоплены более 2 тыс. жилых и почти 3,4 тыс. дачных домов. Власти призывают эвакуироваться всех, кто живет в пойме Тобола, в том числе жителей Кургана.
  • Аэропорт Кургана пока продолжает работу, несмотря на расположение вблизи дамбы.