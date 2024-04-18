Под Бобруйском мужчину с косой задерживали со стрельбой

«Выкрикивая угрозы, он начал движение в сторону сотрудников. На неоднократные законные требования прекратить противоправные действия не реагировал. Участковый инспектор, к которому приблизился злоумышленник, осознавая реальную угрозу своей жизни и здоровью, произвел предупредительный выстрел в воздух. Однако агрессора это не остановило, и страж порядка, применив оружие, ранил его в ногу», — говорится в сообщении МВД.