Под Бобруйском мужчину с косой задерживали со стрельбой

Как рассказали в МВД, вечером 17 апреля в Бобруйский РОВД поступило сообщение о краже. Милиционеры выбыли по указанному адресу, навстречу им из дома выбежал агрессивно настроенный мужчина с косой.
«Выкрикивая угрозы, он начал движение в сторону сотрудников. На неоднократные законные требования прекратить противоправные действия не реагировал. Участковый инспектор, к которому приблизился злоумышленник, осознавая реальную угрозу своей жизни и здоровью, произвел предупредительный выстрел в воздух. Однако агрессора это не остановило, и страж порядка, применив оружие, ранил его в ногу», — говорится в сообщении МВД.
Отмечается, что 59-летнего местного жителя, задержали и доставили в больницу для оказания медпомощи.
Действиям мужчины следователями будет дана правовая оценка.