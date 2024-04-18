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Под Бобруйском мужчину с косой задерживали со стрельбой

В одной из деревень Бобруйского района участковый применил оружие при задержании местного жителя.

Источник: МВД Беларуси

Как рассказали в МВД, вечером 17 апреля в Бобруйский РОВД поступило сообщение о краже. Милиционеры выбыли по указанному адресу, навстречу им из дома выбежал агрессивно настроенный мужчина с косой.

«Выкрикивая угрозы, он начал движение в сторону сотрудников. На неоднократные законные требования прекратить противоправные действия не реагировал. Участковый инспектор, к которому приблизился злоумышленник, осознавая реальную угрозу своей жизни и здоровью, произвел предупредительный выстрел в воздух. Однако агрессора это не остановило, и страж порядка, применив оружие, ранил его в ногу», — говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что 59-летнего местного жителя, задержали и доставили в больницу для оказания медпомощи.

Действиям мужчины следователями будет дана правовая оценка.