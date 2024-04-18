Меликов ответил Кадырову на критику из-за задержания чеченского министра

«И хотя инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка, я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД», — написал Меликов в своем Telegram-канале.
«Надеюсь, что мой коллега Рамзан Ахматович Кадыров не имел их в виду, когда говорил о некой “постыдной провокации”, потому что дагестанские сотрудники полиции по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка», — написал Меликов.
По словам главы Дагестана, инцидент с задержанием Алихана Цакаева требует «самого внимательного и детального анализа» и объективной оценки. Однако, подчеркнул Сергей Меликов, он не скажется на «добрых отношениях» Дагестана и Чечни, поскольку это даст «почву для провокаций». «Призываю всех участников процесса предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно ''подогревать'' ситуацию», — заключил Меликов.