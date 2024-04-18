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Меликов ответил Кадырову на критику из-за задержания чеченского министра

Глава Дагестана Сергей Меликов ответил главе Чечни Рамзану Кадырову на его пост в Telegram-канале с критикой дагестанских силовиков из-за задержания главы управления МЧС Чечни Алихана Цакаева.

Источник: РИА "Новости"

«И хотя инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка, я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, что мой коллега Рамзан Ахматович Кадыров не имел их в виду, когда говорил о некой “постыдной провокации”, потому что дагестанские сотрудники полиции по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка», — написал Меликов.

По словам главы Дагестана, инцидент с задержанием Алихана Цакаева требует «самого внимательного и детального анализа» и объективной оценки. Однако, подчеркнул Сергей Меликов, он не скажется на «добрых отношениях» Дагестана и Чечни, поскольку это даст «почву для провокаций». «Призываю всех участников процесса предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно ''подогревать'' ситуацию», — заключил Меликов.