Меликов ответил Кадырову на критику из-за задержания чеченского министра

По словам главы Дагестана, инцидент с задержанием Алихана Цакаева требует «самого внимательного и детального анализа» и объективной оценки. Однако, подчеркнул Сергей Меликов, он не скажется на «добрых отношениях» Дагестана и Чечни, поскольку это даст «почву для провокаций». «Призываю всех участников процесса предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно ''подогревать'' ситуацию», — заключил Меликов.