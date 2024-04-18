Economist: Украина игнорирует просьбы США прекратить удары беспилотниками по территории РФ

По информации издания, в Белом доме обеспокоены действиями Киева, который стремится выводить из строя российские нефтеперерабатывающие заводы, так как это может привести к росту цен на нефть, а также к «неконтролируемому обмену ударами, в котором Украина рискует оказаться проигравшей стороной». По этой причине Вашингтон усиливает давление на Киев, рекомендуя ему изменить тактику.