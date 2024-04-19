Генпрокурор Краснов назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе»

«Последствием двойных стандартов в борьбе с преступностью стал потрясший мировое сообщество террористический акт в подмосковном концертном зале, который унес жизни и покалечил сотни мирных людей. Безусловно, мы предпринимаем все усилия для установления всех организаторов, спонсоров, идейных вдохновителей этого террористического акта и будем привлекать их к ответственности. Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», — цитирует Краснова ТАСС.
В этот же день генпрокурор РФ встретился с венесуэльским коллегой Тареком Уильямом Саабом и выразил глубокую признательность президенту страны Николасу Мадуро, который одним из первых осудил теракт и выразил соболезнования. Краснов призвал действовать сообща в борьбе с международным терроризмом и отметил, что не все государства эти принципы разделяют.
«Для США и ряда государств Европы становится нормой его избирательное применение, замена концепцией “миропорядка, основанного на правилах”, которые, судя по всему, только им понятны и могут изменяться в любой момент в угоду своим интересам. Как следствие, убийцы, террористы, коррупционеры, мошенники остаются безнаказанными», — приводит его слова пресс-служба Генпрокуратуры.
16 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания в Архангельске по безопасности на Северо-Западе России заявил, что следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» с украинскими националистами. Он назвал теракт ярким примером бесчеловечности и лютой ненависти к России.
12 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя, ссылаясь на предварительные итоги расследования теракта, указал на «однозначную причастность» Украины к нему. Он отметил, что остается открытым вопрос о причастности западных спецслужб.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, которые устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека. Число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. 5 апреля суд отправил под арест 11-го участника подготовки теракта.