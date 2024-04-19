Генпрокурор Краснов назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе»

«Последствием двойных стандартов в борьбе с преступностью стал потрясший мировое сообщество террористический акт в подмосковном концертном зале, который унес жизни и покалечил сотни мирных людей. Безусловно, мы предпринимаем все усилия для установления всех организаторов, спонсоров, идейных вдохновителей этого террористического акта и будем привлекать их к ответственности. Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след», — цитирует Краснова ТАСС.