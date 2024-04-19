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«Дымище валит, народ орет»: лютое возгорание в центре Владивостока — кадры с места

Точные причины возгорания устанавливают специалисты.

Лютое возгорание произошло в центре Владивостока, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.

Утром 19 апреля произошло возгорание гостиницы в районе ул. Уткинская. Уже через 4 минуты на месте работали пожарные.

На момент прибытия огнеборцев горела крыша здания. В результате пожара огнем повреждена крыша и 2 этаж гостиницы на площади около 100 кв.м.

Причина пожара устанавливается. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара. Погибших и пострадавших нет.

Очевидцы прокомментировали инцидент в Сети:

«Дымище валит, народ орет», «Столбы дыма валят, страшно», «Резко вспыхнул», «Хорошо, что все целы и живы».

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