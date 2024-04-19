Из-за гибели многодетной мамы с Путятина главу Фокино обвинили в халатности

«Перевозки добилась наша местная глава Людмила Полубояркина. И то это было 14 числа. 13 января, когда ей стало плохо, власти даже пальцем не пошевелили. Может быть, если бы ее доставили все же в Фокино вовремя, то прооперировали, поскольку давление у нее было в норме. Затянутое время — потеря человека, я считаю. Хотя, мы до сих пор конкретно не знаем, как случилось бы, если бы вывезли Юлю 13 числа», — рассказывала «Комсомолке» близкий человек погибшей Диана Ц.