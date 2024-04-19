Из-за гибели многодетной мамы с Путятина главу Фокино обвинили в халатности

В Приморье главу ЗАТО Фокино Александра Баранова обвинили в халатности. По версии следствия, он вовремя не занялся финансированием ремонта судна СП «Путятин», а также допустил трагедию, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на следственный комитет по краю.
«С июля 2022 по январь 2023 обвиняемый, проявив преступную небрежность, не исполнил свои обязанности по обеспечению транспортировки лиц, проживающих в поселке Путятин на материковую часть ЗАТО Фокино, не организовал работу администрации при получении сообщения о необходимости транспортировки 35-летней женщины на материковую часть в медицинское учреждение», — рассказывают в СУ СК РФ по Приморью.
Женщина, о которой идет речь — 35-летняя Юлия, погибшая в январе 2023 года. Жительнице острова стало плохо, а капельница в местном медпункте лучше не сделала. Кое-как удалось добиться того, чтобы ее доставили в Фокино, причем ситуацию осложнял не только сильный ветер на море, но и отсутствие паромной переправы.
«Перевозки добилась наша местная глава Людмила Полубояркина. И то это было 14 числа. 13 января, когда ей стало плохо, власти даже пальцем не пошевелили. Может быть, если бы ее доставили все же в Фокино вовремя, то прооперировали, поскольку давление у нее было в норме. Затянутое время — потеря человека, я считаю. Хотя, мы до сих пор конкретно не знаем, как случилось бы, если бы вывезли Юлю 13 числа», — рассказывала «Комсомолке» близкий человек погибшей Диана Ц.
У Юлии остались муж и трое детей, а также родители и друзья, которые долго не могли смириться с утратой близкого человека.
Тем временем главу ЗАТО Фокино обвинили по части 1 статьи 293 УК РФ за халатность. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей или арест на срок до 3 месяцев.