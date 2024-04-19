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Новосибирцы в масках похитили сейфы с деньгами в Омской области и Башкортостане

Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4,5 лет.

Источник: AP 2023

Суд в Уфе вынес приговор троим жителям Новосибирска, признанным виновными в серии краж. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан, сибиряки, используя маски, балаклавы и перчатки, похищали сейфы с деньгами из офисных помещений и торговых точек.

Один из эпизодов произошел в январе 2022 года в селе Зинино Омской области. Двое мужчин, используя монтировку, проникли в офисное помещение и похитили металлический сейф с 356 тысячами рублей, после чего скрылись на автомобиле BMW.

В феврале того же года эта же группа, вместе с еще одним знакомым, совершила аналогичную кражу в Уфе, похитив из пекарни почти 690 тысяч рублей.

На следующий день после кражи в Уфе злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции в Балтачевском районе Башкортостана при попытке скрыться в направлении Москвы. В ходе осмотра автомобиля было обнаружено и изъято более 250 тысяч рублей из похищенных средств, которые впоследствии были возвращены владельцу пекарни.

Суд признал жителей Новосибирска виновными в краже, совершенной организованной группой с незаконным проникновением в помещение, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4,5 лет с отбыванием в исправительных колониях особого, строгого и общего режимов.