Новосибирцы в масках похитили сейфы с деньгами в Омской области и Башкортостане

Суд в Уфе вынес приговор троим жителям Новосибирска, признанным виновными в серии краж. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан, сибиряки, используя маски, балаклавы и перчатки, похищали сейфы с деньгами из офисных помещений и торговых точек.
Один из эпизодов произошел в январе 2022 года в селе Зинино Омской области. Двое мужчин, используя монтировку, проникли в офисное помещение и похитили металлический сейф с 356 тысячами рублей, после чего скрылись на автомобиле BMW.
В феврале того же года эта же группа, вместе с еще одним знакомым, совершила аналогичную кражу в Уфе, похитив из пекарни почти 690 тысяч рублей.
Суд признал жителей Новосибирска виновными в краже, совершенной организованной группой с незаконным проникновением в помещение, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 4,5 лет с отбыванием в исправительных колониях особого, строгого и общего режимов.