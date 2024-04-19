Новосибирцы в масках похитили сейфы с деньгами в Омской области и Башкортостане

Суд в Уфе вынес приговор троим жителям Новосибирска, признанным виновными в серии краж. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан, сибиряки, используя маски, балаклавы и перчатки, похищали сейфы с деньгами из офисных помещений и торговых точек.

Один из эпизодов произошел в январе 2022 года в селе Зинино Омской области. Двое мужчин, используя монтировку, проникли в офисное помещение и похитили металлический сейф с 356 тысячами рублей, после чего скрылись на автомобиле BMW.

В феврале того же года эта же группа, вместе с еще одним знакомым, совершила аналогичную кражу в Уфе, похитив из пекарни почти 690 тысяч рублей.

На следующий день после кражи в Уфе злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции в Балтачевском районе Башкортостана при попытке скрыться в направлении Москвы. В ходе осмотра автомобиля было обнаружено и изъято более 250 тысяч рублей из похищенных средств, которые впоследствии были возвращены владельцу пекарни.