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В Хабаровском крае устраняют последствия обрушения моста

На месте работает прокуратура.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Верхнебуреинском районе, в поселке Тырма, прокуратура контролирует устранение последствий после обрушения моста. Переправа рухнула из-за ледохода вечером 16 апреля. От «большой земли» оказались отрезаны 20 человек. подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Во время происшествия никто не пострадал. Жителям поселка организовали доставку продуктов и лекарств.

— На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Верхнебуреинского района Тарас Лабцов, который провел встречу с жителями поселка по вопросам обеспечения предметами первой необходимости, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Сейчас сообщение через реку Сутырь восстановлено. Людей переправляют водным транспортном. В поселке идет ликвидация последствий. Районная прокуратура контролирует работы и проверяет, чтобы они были полноценными и своевременными.

Прокуратура