В Хабаровском крае устраняют последствия обрушения моста

В Верхнебуреинском районе, в поселке Тырма, прокуратура контролирует устранение последствий после обрушения моста. Переправа рухнула из-за ледохода вечером 16 апреля. От «большой земли» оказались отрезаны 20 человек. подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Во время происшествия никто не пострадал. Жителям поселка организовали доставку продуктов и лекарств.
— На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Верхнебуреинского района Тарас Лабцов, который провел встречу с жителями поселка по вопросам обеспечения предметами первой необходимости, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Сейчас сообщение через реку Сутырь восстановлено. Людей переправляют водным транспортном. В поселке идет ликвидация последствий. Районная прокуратура контролирует работы и проверяет, чтобы они были полноценными и своевременными.