Под Новосибирском водитель Toyota врезался в забор и повис на нем

По предварительным данным, автомобилист был пьян и превысил скорость, когда ехал по улице Рабочей. В результате он не справился с управлением и врезался в ограждение дома, сообщает телеграм-канал АСТ-54 Black со ссылкой на прокуратуру Чулымского района.