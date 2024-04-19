Под Новосибирском водитель Toyota врезался в забор и повис на нем

В Новосибирской области водитель седана Toyota Camry врезался в забор частного дома и повис на нём. ДТП произошло в Чулыме.
По предварительным данным, автомобилист был пьян и превысил скорость, когда ехал по улице Рабочей. В результате он не справился с управлением и врезался в ограждение дома, сообщает телеграм-канал АСТ-54 Black со ссылкой на прокуратуру Чулымского района.
После аварии водителя и пассажира иномарки увезли в больницу.
Напомним, в Новосибирске водитель Cadillac устроил массовое ДТП в Кировском районе.