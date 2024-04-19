Жесткая погоня полиции в Красноярском крае закончилась задержанием — скрутили сразу

Данная информация незамедлительно была передана всем полицейским патрулям, и в скором времени один из экипажей сотрудников ДПС заметил указанную в ориентировке отечественную машину на одной из городских автозаправочных станций. Её водитель, увидев автоинспекторов, быстро сел за руль и поехал прочь, увеличивая скорость.