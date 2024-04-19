Жесткая погоня полиции в Красноярском крае закончилась задержанием — скрутили сразу

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Назаровский» ГУ МВД России по Красноярскому краю с сообщением о ДТП на одной из улиц в городе Назарово позвонил участник дорожной аварии. Мужчина пояснил, что сразу после происшествия виновник скрылся на автомобиле Chevrolet Niva, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Данная информация незамедлительно была передана всем полицейским патрулям, и в скором времени один из экипажей сотрудников ДПС заметил указанную в ориентировке отечественную машину на одной из городских автозаправочных станций. Её водитель, увидев автоинспекторов, быстро сел за руль и поехал прочь, увеличивая скорость.
Беглецом оказался 20-летний житель Назаровского района, не имеющий водительского удостоверения. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе освидетельствования алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 0,38 мг/л этилового спирта.
Кроме того, инспекторы ГИБДД выяснили, что автомобиль Chevrolet Niva числится как угнанный. Его хозяин проживает в селе Большой Улуй.
По всем выявленным нарушениям сотрудники полиции составили в отношении гражданина ряд административных протоколов. За управление транспортом без водительского удостоверения, а также за оставление места ДТП суд назначил ему 22 дня ареста.
Сейчас правоохранители выясняют, каким образом угнанная машина оказалась под управлением задержанного правонарушителя. По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.