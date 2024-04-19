Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил 10 метров

В Кетовском округе уровень воды сохраняется выше 11 м, в районе Кетово и Крюково — выше 10 м. В районе села Белозерского уровень воды достигает около 5,4 м, также продолжается рост воды в районе населенного пункта Иковское.
Приготовиться к эвакуации нужно жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ и жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу. «Нужно превентивно эвакуироваться жителям… Белозерского, н.п. Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная», — говорится в пресс-релизе.
С 8 апреля в регионе из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Вчера, 18 апреля, в Кургане на одном из участков протекла дамба. По данным на вчерашний день, во всей Курганской области из зоны подтопления было эвакуировано более 13 тыс. человек.