Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил 10 метров

С 8 апреля в регионе из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации. Вчера, 18 апреля, в Кургане на одном из участков протекла дамба. По данным на вчерашний день, во всей Курганской области из зоны подтопления было эвакуировано более 13 тыс. человек.