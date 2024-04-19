Добровольческий корпус сообщил о поражении бригадой «Север V» гаубицы ВСУ под Часовым Яром

Он добавил, бойцы бригады вели огонь из гаубицы Д-20, а поражена была, по предварительной информации, натовская гаубица калибра 155 мм. Так как орудие было замаскировано, точно установить его модель не удалось. В распоряжении ТАСС есть данные объективного контроля с дрона, подтверждающие поражение гаубицы, а так же то, что расчет орудия после его уничтожения спешно уехал на автомобиле.