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Добровольческий корпус сообщил о поражении бригадой «Север V» гаубицы ВСУ под Часовым Яром

ЛУГАНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Артиллеристы бригады «Север V» Добровольческого корпуса группировки войск «Юг» уничтожили замаскированную украинскую гаубицу, сообщил ТАСС представитель Добровольческого корпуса.

«В районе населенного пункта Часов Яр пилоты БПЛА бригады “Север V” Добровольческого корпуса засекли местоположение гаубицы противника, а артиллерия нанесла огневое поражение», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, бойцы бригады вели огонь из гаубицы Д-20, а поражена была, по предварительной информации, натовская гаубица калибра 155 мм. Так как орудие было замаскировано, точно установить его модель не удалось. В распоряжении ТАСС есть данные объективного контроля с дрона, подтверждающие поражение гаубицы, а так же то, что расчет орудия после его уничтожения спешно уехал на автомобиле.